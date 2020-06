Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de junio de 2020, p. 25

Buenos Aires. El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció ayer que el gobierno intervendrá el Servicio Penitenciario Federal, organismo que quedó involucrado en la causa que investiga el espionaje ilegal contra más de medio millar de personas y que además alcanza a otras entidades oficiales, mientras la justicia ordenó el allanamiento de la cárcel de Ezeiza, al comprobar que los presos políticos fueron espiados lo mismo que sus familias y abogados, quienes en su momento hicieron denuncias sobre esta situación sin ser escuchados.

El escándalo de espionaje se agrava, y se suma la lista de querellantes entre los que figura el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, del partido Propuesta Republicana, del ex presidente Mauricio Macri, como sucede con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, quien en marzo de 2019 denunció que era espiada y presentó pruebas ante el ex mandatario, quien no dio explicaciones.