Jueves 11 de junio de 2020, p. 8

Montreal. Endeudado hasta el cuello y privado de actuaciones desde hace meses a causa de la pandemia de coronavirus, el Circo del Sol está al borde del abismo y una intensa batalla se gesta entre bastidores para salvar a esta compañía cultural canadiense.

El ex tragafuegos y magnate Guy Laliberté, fundador en 1984 del grupo que luego vendió en 2015, para evitar la bancarrota, dijo que era capaz de meter la mano en su bolsillo otra vez. La recuperación tendrá que hacerse nuevamente, pero no a cualquier precio , advirtió, decidido a no ver vendido a su bebé a grupos privados.

El multimillonario decidió embarcarse en el rescate, rodeado de un súper equipo , sin más detalles.

La pandemia asestó un duro golpe a la famosa troupe que conquistó el planeta con sus espectáculos poéticos y coloridos. De la noche a la mañana, en marzo tuvo que cancelar 44 producciones en todo el mundo, desde Las Vegas hasta Tel Aviv pasando por Lyon, Moscú o Melbourne y envió al paro a cuatro mil 679 acróbatas y técnicos, es decir, 95 por ciento de sus empleados.

Ante el hundimiento de los ingresos y amenazado con la quiebra, a principios de mayo, el gigante mundial del entretenimiento circense encargó a un banco canadiense que evaluara las opciones, incluida su venta.