Periódico La Jornada

Sábado 6 de junio de 2020, p. 9

Con miras a la preparación del torneo Apertura 2020, el zaguero del América Emanuel Aguilera confesó que hasta que no se aplane en México la curva de contagios por el Covid-19 siempre habrá temor de salir a jugar. El argentino aceptó que en la Liga Mx existe un exceso de jugadores foráneos, por lo que se mostró en favor de que cambien las reglas para que los tricolores puedan sobresalir.

Por la situación que está viviendo el país, en cuanto a la cantidad de casos de Covid-19, siempre va a haber temor si no se aplana la curva. Pero confío en que tomarán las precauciones para el bienestar de todos , dijo en videconferencia.

Indicó que incluso podría ser conveniente disputar el certamen en una sola sede, tal como lo hará la MLS de Estados Unidos o la NBA, ya que ayudaría a reactivar la economía del balompié y de otras industrias.

Creo que sí pueden existir posibilidades (de concentrarnos en una ciudad), no lo vería nada mal sabiendo las situaciones que están viviendo los clubes, no sólo por el tema económico, sino de todas las demás empresas, si puede ser una situación para reactivar la economía no lo vería nada mal , apuntó.

Después de tres meses de pausa en el futbol profesional por la pandemia del coronavirus, Aguilera aseveró que son grandes las ansias de los jugadores por retornar a las canchas, por lo que mostrarán gran ánimo. El jugador va a volver más fuerte. Esas ganas estarán todo el tiempo, de querer volver a patear un balón y competir. Creo que los equipos llegarán más motivados .