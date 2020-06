Por su parte, la plataforma de streaming sonoro Spotify también dio de alta una herramienta que permite apoyar con donativos a los músicos. El botón, llamado Artist Fundraising Pick, puede ser activado en los perfiles oficiales de cada banda o artista, en estos momentos en que no pueden tocar en vivo (que es de donde reciben sus ingresos, principalmente). El sistema conecta a los perfiles con cuentas de CashApp, GoFundMe y PayPal.me. Si eres artista y estás en Spotify, acá están los detalles de cómo dar de alta tal función: https://bit.ly/3eWFAD7 .

De igual forma, habló de la instalación de un botón para recibir donativos, se transmita o no un evento en vivo, opción que actualmente ya está habilitada: https://bit.ly/2Mta0QS . Para salvaguardar la información de quien emite su obra o contenidos, podrá restringirse el acceso a sólo audio , o incluso acceder a un número telefónico para oír las transmisiones.

Para ello, entre otras vías, está el caso de Facebook, consabida potencia en redes sociales (propietaria también de Whatsapp e Instagram) que ofrecerá pronto nuevas herramientas para quienes quieran exponer sus obras o den clases, por ejemplo, y puedan cobrar por ello, según emitió un comunicado en video el empresario estadunidense Mark Zuckerberg, director y creador de la plataforma ( https://bit.ly/2XzaUBZ ): “Para apoyar a artistas, creadores, empresas personales o pequeños negocios, planeamos habilitar dentro de las páginas de Facebook, el que los usuarios puedan acceder a eventos en vivo (Facebook Live). Ya sea shows artísticos transmitidos por streaming, hasta clases o conferencias, mediante un pago establecido por el emisor, y así ayudarles en estos momentos difíciles” (después de que vio que de febrero a marzo en Estados Unidos incrementó 50 por ciento la cantidad de espectadores de esta función ya existente, en su modo gratuito y abierto). La fecha exacta para cuando pueda ya usarse esta herramienta no ha sido anunciada; habrá que darle seguimiento. Información oficial desde la plataforma: https://bit.ly/2AJhf4w .

Y es que aunque, como se ilustró en entrega pasada ( https://bit.ly/3gYuEXs ), el público mexicano se ha visto poco entusiasta de pagar por ver conciertos en línea (es natural, pues no existía dicha práctica antes, como algo cotidiano), quizá conforme el confinamiento se alargue, la gente vaya viendo esta opción como algo cada vez más natural y viable, pensando sobre todo en que se apoya a los artistas que admira.

Barack Obama + Lady Gaga. Pearl Jam + Dave Matthews

Siguen los festivales y conciertos altruistas internacionales, en el mismo contexto emergente.

Sábado 6. Dear Class of 2020. Orquestado por YouTube y encabezado por el ex presidente estadunidense Barack Obama, así como por la cantante pop, ahora activista, Lady Gaga, este encuentro en línea, con un amplio elenco (cada quien transmitiendo desde su casa o estudio), reunirá a más de 30 cantantes y personajes públicos, para emitir tanto actos en vivo como mensajes positivos . Creado como un sucedáneo de las fiestas anuales de graduación escolar, en vista del encierro obligado, amenizarán la fiesta con eventos musicales: la citada Gaga, Beyoncé Knowles-Carter, la banda coreana de K-Pop BTS, Camila Cabello, Lizzo, Maluma, así como Alicia Keys, Jennifer López, Demi Lovato, Taylor Swift y varios más, en intervenciones habladas. Entre otros personajes que también darán mensajes están: la activista Malala Yousafzai, el empresario Bill Gates y el basquetbolista Kevin Durant. Aunque el show fue planeado para contrarrestar la reclusión a la que obliga la pandemia, tras los masivos disturbios en contra del racismo en Estados Unidos, a raíz del asesinato a manos policiales del afroestadunidense George Floyd, la expectativa ante el evento crece, pues quizás el contenido no sólo irá en torno a temas de salud pública, sino que puede que se torne en un acto social y político. El festejo de acceso gratuito, que durará unas cuatro horas, comenzará a las 14 horas (de México) a través de la cuenta YouTube Originals: https://bit.ly/2Ud5t9B. Aviso oficial en Twitter con cartel completo: https://bit.ly/2Mva0A2.

Miércoles 10. All in WA (todos por Washington). Pearl Jam, Ben Gibbard (Death Cab for Cutie), Dave Matthews, Sir Mix-a-Lot y más artistas de Seattle participarán en este festival en línea para recaudar fondos que ayuden a los trabajadores y familias que por la pandemia han sufrido estragos en sus empleos o negocios. El concierto será transmitido por www.twitch.tv/amazonmusic y por https://allinwa.org/ (página oficial del evento, con botón de donaciones), de forma gratuita a las 17 horas (de México).

Twitter: patipenaloza