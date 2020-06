Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 5 de junio de 2020, p. 29

Artesanos indígenas reactivaron sus protestas frente a las oficinas de la Secretaría de Gobierno ubicadas en la calzada de Tlalpan para exigir los apoyos económicos que ofrecieron las autoridades capitalinas para grupos vulnerables durante la crisis sanitaria por Covid-19.

Constantino Martínez Guzmán, dirigente del Movimiento de Artesanos Originarios de México, aseguró que sólo les han entregado apoyos de mil 500 pesos a 120 indígenas de esta agrupación, que representa a 30 por ciento de sus integrantes. Nos dicen no salgan, quédense en su casa, salven su vida, pero en realidad no apoyan, ponen un límite en la ayuda y dicen que no habrá más .

Aseguró que su organización es independiente de la que preside Filemón Sánchez, a quien las autoridades capitalinas acusan de movilizar a distintos grupos, incluidos vendedores ambulantes, para solicitar ayuda, aun cuando son atendidos.

Aquí estamos para que vean que somos indígenas y artesanos que ofrecemos nuestros productos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Centro Historíco , refirió, al señalar que por la suspensión de actividades no tienen ingresos, porque no hay quién les compre.