L

as estrategias de Japón y Suecia para enfrentar la pandemia han llamado la atención mundial. ¿Cómo se comparan con la seguida por México? Veamos. Cuando el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, puso fin al estado de emergencia la semana pasada, con sólo 16,724 infecciones y 905 decesos, no pudo resistirse a alardear sobre el modelo de Japón . De una manera característicamente japonesa, casi hemos controlado esta epidemia en el último mes y medio , declaró. ¿En qué consiste? Comprender las razones del éxito de Japón tiene una importancia global. El país no impuso bloqueo obligatorio y realizó pocas pruebas de virus, dos elementos que otras naciones consideran cruciales. Gran parte del debate público se centra en factores culturales, como altos estándares de higiene, la disciplina del pueblo que adoptó el uso del cubrebocas atendiendo la petición del gobierno, e incluso la falta de consonantes aspiradas en el idioma japonés reduce la propagación de las gotas con virus. Pero los expertos locales señalan tres factores más prosaicos: estrategia especial de seguimiento de contactos, conciencia temprana que provocó una reacción positiva del público y la declaración oportuna del estado de emergencia. Como telón de fondo, la disciplina y una natural sana distancia en el saludo.

El caso sueco