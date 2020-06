Suspensión concedida a Karime Macías es para no extraditarla desde México: FGR

l reportero César Arellano García publicó el 29 de mayo lo siguiente: El juzgado décimo cuarto de distrito de amparo en materia penal otorgó una suspensión provisional a Karime Macías Tuvilla, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en contra de su extradición de Gran Bretaña a México .

El primero de junio, nuevamente publica lo siguiente: El cuarto tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México confirmó la suspensión provisional que le concedió un juez de distrito a Karime Macías Tuvilla, en contra de su extradición del Reino Unido a México .

Lo anterior no es verdad, ya que tanto el juez de distrito como los magistrados del cuarto tribunal le otorgaron una suspensión a Karime (M) para que no fuera extraditada de México a otro país.

Basta la lectura de lo señalado por el tribunal federal para advertir que bajo ninguna circunstancia el juez de distrito puso límite alguno a un procedimiento de extradición de la Gran Bretaña a México, pues, como ella misma lo afirma en la demanda de amparo, ese procedimiento no es el acto reclamado.

Si existiera alguna duda, basta leer las páginas 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45 y 46 de la resolución del cuarto tribunal que César Arellano, al parecer, no leyó.

Le hacemos llegar esta precisión, con todo respeto, dado que el proceso de extradición de esta persona, que había sido abandonado, la Fiscalía lo ha retomado con éxito y continúa el procedimiento para esta extradición, todo lo cual debe quedar suficientemente claro para impedir argucias de mala fe que obstruyan el procedimiento basados en informaciones públicas equivocadas.

Raúl Tovar Palomo, director general de Comunicación Social en la Fiscalía General de la República

N de la R

La nota que sobre el tema publicamos en esta edición pone a cada quien en su lugar.

Acusa falta de atención en el Issste para enfermedades crónicas

Al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y al director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda:

Soy trabajadora del Instituto Politécnico Nacional con una antigüedad de 37 años y me atiendo en la clínica del Issste Del Valle, ubicada en Patricio Sanz y Xola. Tengo una condición de control de glucosa y 64 años de edad.

Desde marzo me fueron canceladas las citas que tenía programadas, y desde entonces no es posible hacer cita ni en línea ni por teléfono. Únicamente por Internet están liberando las citas disponibles de una en una y, estando en el sistema a las 23:59 horas, me sacó del sistema y cuando pude volver a entrar ya no había citas disponibles. Por otro lado, no me dan el medicamento si el galeno no me expide la receta. Todo lo anterior me parece que, al margen de la pandemia, hay una incapacidad de adaptarse a las nuevas condiciones poniendo en riesgo la salud de todos nosotros, trabajadores del Estado. Envié una queja por correo electrónico y no he recibido respuesta.