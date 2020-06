Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 4 de junio de 2020, p. 7

Guadalajara, Jal., Dos emprendedores mexicanos procesaron nopal, una de las materias primas más sustentables del planeta, pues no requiere riego, fertilizantes ni cuidado especial, y obtuvieron un producto con características muy similares a la piel animal que está revolucionando la industria de la moda y el textil a nivel internacional.

La piel vegana de nopal, creada por Adrián López Velarde y Marte Cázarez, en la empresa Desserto, ha tenido resultados vertiginosos y halagadores, pues en octubre pasado comenzaron la producción industrial y desde entonces han obtenido dos importantes reconocimientos internacionales, uno en el séptimo premio Internacional Green Product Award 2020 en Munich, Alemania, entre mil 463 productos, materiales y conceptos sustentables de 52 países, y en mayo lograron el galardón a la sustentabilidad en la Monte-Carlo Fashion Week 2020.

Sin huella de carbono

En entrevista con La Jornada, Adrián recuerda que ambos trabajaban en la industria textil y automotriz. Al coincidir en un emprendimiento, notaron que ambas actividades tenían en común la generación de desperdicios por uso de cuero, pieles sintéticas y textiles vírgenes, que dejan una huella de carbono muy alta en la producción.