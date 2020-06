▲ Toda compañía, abogado, contador o notario que esté en regla, no tiene por qué estar nervioso con las auditorías del SAT, expresan expertos. Foto Luis Castillo

Por su parte, Rodrigo Ramírez, socio del despacho Ramírez Venegas Consultores, señaló que toda aquella compañía, abogado, contador o notario que esté en regla, no tiene por qué estar nervioso, pues aunque el SAT puede hacer auditorías, se cuenta con las herramientas necesarias para defenderse si se extralimita.

Los que hacemos las cosas de manera correcta estamos tranquilos, pero sí nos preocupa la estigmatización y las presiones mediáticas, estos temas se deben resolver de manera jurídica y no en los medios, porque deja la sensación de que hay una presión excesiva del gobierno.

No obstante, agregó el también miembro de la Asociación Mexicana de Derecho Fiscal, lo que sí inquieta es el mensaje de estigmatización, pues considera que da la impresión de que todos los despachos son iguales, cuando hay buenos y malos.

Al respecto, Juvenal Lobato, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que no hay nerviosismo en el gremio, dado que las auditorías son un elemento legal del SAT y si hay despachos que se dedican a comercializar esquemas de defraudación, deben eliminarse.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará auditorías a despachos de abogados que han creado esquemas para ayudar a empresas a evadir el fisco. Ante esto, litigantes y contadores aseguran no estar nerviosos y le dan la bienvenida a dichas medidas, siempre y cuando sean bajo el amparo de la ley y no partan desde la estigmatización para manchar al gremio.

No hay preocupación si las cosas están bien hechas. Ahora, la autoridad tienen la facultad de exigir cobros si encuentra anomalías. No se puede defender lo indefendible , dijo el también miembro del Colegio de Contadores Públicos de México.

En la frontera de lo legal

Juvenal Lobato añadió que ante los señalamientos del SAT, también hay que saber distinguir entre planes fiscales y evasión: Si tengo dos opciones legales, obviamente escogeré la que mejor me convenga, la misma ley establece ciertos parámetros con diferentes cargas tributarias, y eso no significa que sean ilegales. La planeación fiscal no es defraudación .

Sobre la invitación de la jefa del SAT a las empresas para que dejen de lado a los despachos y se acerquen directamente al organismo, el académico la calificó como declaración delicada , pues es pedirles que desistan de sus medios de defensa, dado que si hay diferencias con el SAT no tendrán cómo defenderse.