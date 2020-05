M

ás de 100 mil estadunidenses han muerto por el coronavirus, cifra que es mayor a la de los caídos en las guerras de Corea y Vietnam combinadas. Ayer alcanzó 101 mil, con lo que ocupa el primer lugar en el mundo, mientras las empresas han despedido a casi 39 millones de personas, y a quienes tienen un trabajo, los patrones les están recortando los salarios, haciendo que cualquier perspectiva de recuperación rápida sea mucho más improbable. Es un primer lugar que no desearía ocupar el pueblo estadunidense, en particular el presidente Trump, cuya relección se ve cada día más nebulosa. Enfentan a un enemigo distinto al que han combatido en sus guerras: un virus. Todos somos víctimas, todos somos victimarios , dijo alguien filosóficamente. Sin embargo, les urge echar a andar la economía y sin muchas precauciones vuelve la actividad al país. Los centros comerciales, donde los estadunidenses emplean mucho tiempo de sus vidas, abrirán a partir del próximo lunes.

El mini-insurgente