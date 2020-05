José Antonio Román

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de mayo de 2020, p. 20

La pandemia del Covid-19 ha evidenciado no sólo las condiciones de precaridad laboral que viven los trabajadores informales –que según algunos estudios señala que son casi 60 por ciento–, sino además las grandes omisiones del Estado en materia de seguridad social.

En el diálogo virtual Trabajo informal y crisis del Covid-19 , organizado por la Universidad Iberoamericana (Ibero), se ha advertido que estas omisiones del Estado están, la mayor de las veces en los hechos, pues muchos de los derechos de los trabajadores están contemplados en la legislación, pero en realidad no se cumplen.

Este es el caso de las trabajadoras del hogar, en la que si bien una reforma laboral impulsó que se diera de alta en el IMSS a poco más de 22 mil de ellas, la mayoría no cuenta con seguridad social, y en los hechos vive invisibilizada, porque no tienen contrato y no tienen ingresos seguros.