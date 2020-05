Afp

Periódico La Jornada

Martes 26 de mayo de 2020, p. 8

Los Ángeles. Es extraordinario cuánta gente se está uniendo y ayudando a otros , dice Rosanna Arquette sobre el mundo durante la pandemia.

La actriz de Buscando desesperadamente a Susana y Tiempos violentos, entre otros filmes, así como activista del movimiento #MeToo habló con Afp desde su casa Los Ángeles sobre el impacto que la circunstancia presente ha tenido en su vida y en la sociedad.

–¿Cuál ha sido su actividad favorita durante esta crisis?

–Cocino mucho y no desperdicio nada... Por alguna razón, tengo un don para unir cosas, con muy buen sabor... Es algo relajante y se siente bien.

Pasé mucho tiempo en restaurantes durante años. Sólo poder cocinar para mi marido y mi hija, cuando viene, ha sido realmente bueno. He estado lavando muchos platos, limpiando la casa, lavando ropa; ha sido genial. No me quejo, se siente real lo que se supone debo hacer.

–¿Qué le ha enseñado la crisis?

–Mi impaciencia: aprender que soy realmente impaciente. Siento mucha tristeza sobre algunos asuntos y he aprendido a aceptar las cosas dentro de mí y hacia los demás, a tener paciencia con otros y a perdonar, a dejar ir el resentimiento. Todo eso. Hoy llevo esta camiseta, que dice Coraje... es el coraje de cambiar. Es un aspecto espiritual en la vida; el valor para cambiar, que creo que todos lo necesitamos en este momento.

El mundo cambiará

–¿Cómo nos ha transformado la pandemia?

–Es extraordinario cuánta gente se está uniendo y ayudando a otros... Todos haciendo cubrebocas, enviándolas a los demás, estamos viendo a la comunidad unirse, en una verdadera hermandad. No creo que esto vaya a terminar nunca. El mundo nunca será el mismo después de esto. Estados Unidos nunca será igual. No vamos a volver a las viejas costumbres.