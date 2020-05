Una hora después de que abrió el centro de abasto, Alma Graciela Flores llegó para adquirir verdura; sin embargo, se encontró con que no todos los locales estaban abiertos.

Tenemos que lavar todos los locales, a desinfectar para que no haya más contagios. Hoy (ayer) se abrió el mercado para asear nuestros lugares. Nosotros ya estábamos puestos, ya queríamos que llegara el día que abriera el mercado porque nos quedamos sin trabajo, sin comida, sin nada. Yo espero empezar a vender el miércoles .

“Dependo del mercado; cada semana venía a surtir todo mi mandado: carne, verduras…, porque es el mercado más cercano. Yo me rehúso a comprar en los supermercados porque la carne está sin color. Vengo a comprar croquetas para mis gatos y no he encontrado nada, todo sigue cerrado o apenas lo van a abrir”.

Además de los productos alimenticios, los puestos destinados a la venta de flores apenas se colocaron. Quienes cargaban ramos, dijeron, los compraron afuera del recinto.

Yo vendo en los cruceros, en los semáforos, y vengo a comprar mi flor aquí, pero todavía no hay nada. Las compré en una camioneta que se puso en la calle de acá atrás. Los precios están bien, no han subido , dijo Pedro Vázquez.

Se prevé que a partir del primero de junio se reabran paulatinamente los mercados Sonora, Sonora anexo, Merced Flores, Merced pasó a desnivel, Central de Calzado, Nuevo San Lázaro y Emilio Carranza.