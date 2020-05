Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Sábado 23 de mayo de 2020, p. 31

La pandemia de coronavirus obligó a Daniel Mendoza a vender dulces y golosinas en las calles de la Ciudad de México.

Afuera del Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza, esa es su labor para contar con algo de comer mientras carga a su bebé y cuida a su hijo mayor de dos años, quien chupa una paleta y busca bajarse de la carriola con la intención de explorar los alrededores.

El joven tiene 28 años y antes de la emergencia sanitaria trabajaba en la Central de Abasto (Ceda) cargando bultos de alimentos y productos empacados durante más de 10 horas, lo que le permitía llevar alimento a su familia que habita en un bajo puente de la zona de Santa Anita, en Iztacalco.

Llegaban los tráileres a la central cargados de azúcar, nosotros los descargábamos todo en una bodega y los dueños nos pagaban. Por ejemplo, por cada bulto de azúcar nos daban 50 centavos, la caja de café a tres pesos. Al día llegaba a sacar unos 400 pesos porque era trabajar todo el día, eso sí, acababa bien cansado. Pero ahorita no hay chamba, por lo mismo del Covid no están dando mucha, entonces me pongo a vender dulcecitos.

Sin embargo, por las restricciones de sana distancia en la Ceda y debido a que su ex patrón ya no pudo pagarle, volvió a las calles en busca de dinero para apoyar a la esposa e hijos.