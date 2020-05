Hay un desbalance (económico en la Liga Mx) , no todos tienen la misma capacidad, cada uno tiene metas diferentes. Son cinco o seis equipos los que aspiran realmente a buscar el campeonato , apuntó.

Hay algunos clubes que tienen mucha capacidad económica, hay otros que buscan tener el equilibrio de saber elegir, involucrarse más en el tema de la elección, de no perder dinero al traer jugadores que les venden que son muy caros; hay mucha corrupción que envuelve al futbol y se debe evitar , dijo en entrevista con Fox Sports.

El caso de Veracruz, siempre ha sido político y siempre ha estado peleando el descenso, porque todo el mundo sabe cómo se maneja cuando es cuestión de gobierno. Pero hay equipos también que estuvieron involucrados como fue Chiapas y como ha sido Puebla, siempre con los problemas del descenso, porque no hay el interés de trabajar específicamente en lo deportivo, sino hay invo-lucradas cuestiones políticas, financieras, de desvíos , añadió.

Respecto de la reducción de salarios por la crisis económica que dejó la pandemia del Covid-19, señaló que no es culpa de clubes y que se ha evitado afectar a las personas con ingresos bajos.