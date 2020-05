El frenesí joselista inundó el planeta de los toros y el joven ídolo utilizó o marginó cuanto beneficiara o pusiera en riesgo su obsesión profesional, su imagen de maestro excepcionalmente dotado y su patológico celo torero por ser el mejor. Gallito resulta pues tremendito. Así, el rival taurino natural de José, no por contraste excesivo sino por diferencia de tonos, era el mexicano Rodolfo Gaona y no el trianero Juan Belmonte. Es ese duelo de estilos como toreros e inmensos banderilleros más el encuentro de mestizajes –indígena y gitano con español lo que enfrenta la fuerza de sus razas y la intensidad de sus respectivos sellos.

Que si el toro no veía de lejos, que si se arrancó de improviso, que si el diestro se distrajo un segundo, que si después de siete temporadas completas de ejercer un mando absoluto de la fiesta en España…, el hecho es que José, gitano por parte de madre, hijo, hermano y sobrino de la dinastía de los Gallos, llamado también El rey de los toreros, dejó de existir a las siete de la tarde del domingo 16 de mayo de 1920, mientras su alternante, ahijado de alternativa y cuñado, Ignacio Sánchez Mejías, estoqueaba al cierraplaza.

Por eso, Gallito no jugó limpio con Gaona; por eso el de Gelves, matador desde septiembre de 1912, nunca quiso venir a México, como lo hicieran su padre, su hermano Rafael y Belmonte, por eso los mexhincados invocan la prohibición del presidente Carranza de dar corridas en la capital de julio de 1917 a mayo de 1920. Pero en cuatro años y medio, si José hubiera querido viene a la tierra de Gaona. Prefirió ir a Lima en el invierno de 19-20 y torear allí nueve corridas a muy buen precio. La pregunta obligada es: con el concepto actual de bravura, ¿Gallito habría sido figura? En el mejor de los casos otro as ventajista que periódicamente aquí diera coba ante reses sosas pero repetidoras, no el enorme torero que logró ser en su tierra.