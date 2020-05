“Eso que dijo el médico no es cierto, yo autoricé que le hicieran la necropsia de ley, que le practicaran los estudios, y mi hija murió porque se ahogó por la falta de oxígeno.

Ahí no le hicieron ninguna prueba (de Covid-19). Me dijeron que le iban a tomar una muestra, que era sospechosa de esa enfermedad, y que después me iban a entregar el cuerpo de mi hija , acusó la mujer.

Aclaró que la niña nunca había presentado ese tipo de ataques (epilépticos). Simplemente, ese día se me puso muy malita, le dio ese ataque, yo ni siquiera sabía que le daban esas convulsiones , añadió.

Por lo anterior exigió a los médicos en general que en los hospitales se deje de decir que toda la gente se está muriendo por Covid-19.