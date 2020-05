Notimex

Periódico La Jornada

Domingo 17 de mayo de 2020, p. 5

La actriz mexicana Pilar Pellicer murió a los 82 años por complicaciones derivadas de Covid-19, confirmó el presentador de televisión Luis Magaña en redes sociales.

“Falleció otra víctima de Covid-19, una gran actriz, Pilar Pellicer... (1938-2020) reina de la Época de Oro del cine mexicano. La inolvidable Mane (Tres mujeres en la hoguera, 1979)”, escribió el comunicador.

En tanto, la actriz Patricia Reyes Spíndola, quien, además de ser amiga de Pellicer, tuvo una trayectoria paralela a la de ella, también confirmó el deceso y lamentó las circunstancias en que falleció la intérprete, con quien compartió créditos en Las Poquianchis.

Lo siento muchísimo, acabo de hablar con su hija hace un momento. Lo siento mucho, todos lo sentimos mucho, la verdad, yo quiero mucho a su hija y me da mucha pena que ahorita no pueda estar ni siquiera cerca de su mamá. No estamos acostumbrados (a no poder despedirnos de los seres queridos) y pues así sucede , expresó a Notimex.

“Hice teatro con ella, Pedro Páramo, hace muchos años en la Compañía Nacional (de Teatro) en el teatro Xola. La verdad es que lo siento mucho”, recordó. Compartieron escenarios y rodajes de películas.