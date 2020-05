Sin embargo, no se pudo evitar la aglomeración ante la espera, pese a la habilidad de los jóvenes a cargo de la preparación: uno partía el pan y retiraba el migajón, otro untaba los frijoles y dos más se encargaban del relleno: chilaquiles con milanesa, pollo o cochinita.

Durante la mañana la fila se mantuvo a mitad de la cuadra, los comensales se decían afortunados porque en otros momentos no sólo se extendía tanto, llegaba incluso a la esquina y daba vuelta por Reynosa para continuar.

No estaba ya la mujer que pendejeaba a todos; ahora, Perla Flores, hija de La Güera, dirigía a los nueve trabajadores encargados de preparar las tortas porque su madre, antes de morir, le ordenó que sólo la lloraran 48 horas y después a seguir con la venta .

Claudia apenas se enteró que estaba el puesto y ni tiempo me dio de agarrar el cubrebocas; lo bueno es que no hay mucha gente y ahorita me regreso rapidito , comentó la joven, quien nada más llevó dos tortas, porque vive sola.

Otros dos jóvenes ni siquiera esperaron a estar en su casa. Apenas volvieron a su auto, que dejaron estacionado a escasos metros, se bajaron las mascarillas y empezaron a comer.

Tras el deceso de La Güera, los clientes no notan el cambio de sazón porque desde hace tiempo Perla se encargaba de cocinar y preparar la comida con la tradicional receta de su madre.

La mujer, de 38 años, se dice oriunda de la Condesa; emigró tras el sismo de 2017, junto con sus padres, a la colonia Obrera. No obstante, gran parte del día lo pasa en el puesto.

Su pinche viejita , como recuerda a doña Chayito, era veracruzana y luego de trabajar en casas se dedicó a la venta de tamales que empezó su suegra, pero ante lo difícil que era prepararlos decidió cambiar a los chilaquiles y el negocio prendió. Con ella son tres generaciones las encargadas del puesto y no hay competencia .