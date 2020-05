E

l intenso debate actual sobre el sistema público de salud versa sobre dos temas: la calidad de las cifras oficiales sobre Covid-19 en el país, reportadas por la Subsecretaría de Prevención y Promoción, y sobre la reconversión hospitalaria para garantizar la atención médica requerida por los enfermos graves, particularmente en la fase tres. Estas polémicas se resolverán con el transcurrir del tiempo, ya que la evidencia tangible es mucho más robusta que los datos de un modelo matemático. Aunque haya una especie de consenso sobre la fragilidad del sistema de salud, pocos se preguntan qué habría que resolver una vez que pase la tormenta.

En el momento actual se ha perdido de vista la magnitud y perfil de mortalidad de México, punto de partida si se propone mejorar las condiciones de salud de la población, que es la función sustantiva de todas las instituciones públicas en la materia. Para empezar, hay que recordar que en el país fallecieron 717 mil 500 personas en 2019 o 5.6 de cada mil, según datos preliminares. Las tres primeras causas de muerte –enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos– sumaron 341 mil 200 defunciones o 47.5 por ciento del total. Fallecieron por neumonía e influenza 29 mil 830 y fueron asesinadas 25 mil 515 personas. Esto significa que la mortalidad por Covid-19 en 2020 difícilmente estará entre las 10 primeras causas en 2020, a menos de que sobrepase las 15 mil defunciones por insuficiencia renal.

No hay nada que haga suponer que las primeras causas de muerte vayan a disminuir en 2020. Incluso, se puede sospechar que se incrementen por varias razones. Una primera es que la reconversión hospitalaria ha hecho más difícil obtener atención oportuna para estos tipos de padecimiento. Por el contrario, los datos de muchas otras partes del mundo publicados por Financial Times (https://www.ft.com/content/a26fbf7e-48f8-11ea-aeb3-955839e06441) muestran que la mortalidad por todas las causas de muerte se ha incrementado en muchos países durante la pandemia, en particular en las grandes urbes, donde las defunciones en algunos casos han subido más de 100 por ciento. Las razones de este aumento no son únicas, sino que probablemente se deban a un conjunto de alteraciones de orden sicosociales. Sería la expresión concreta respecto a la mortalidad de la estructura compleja de la determinación de ésta.