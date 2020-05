Sputnik, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Martes 12 de mayo de 2020, p. 20

Bogotá. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó ayer al gobierno de Colombia de ser cómplice en la fallida invasión armada que un grupo de mercenarios llevó a cabo el pasado día 3, en una operación por la cual fueron detenidas ocho personas más.

El pasado fin de semana fueron halladas tres embarcaciones colombianas sin ocupantes pero con armamento en aguas de Venezuela.

La cancillería de Colombia negó ayer tener alguna implicación en la fallida invasión y rechazó las falsas acusaciones del presidente Nicolás Maduro sobre alguna participación en supuestas acciones contra el vecino país .