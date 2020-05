E

l martes pasado, Víctor M. Toledo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), recalcó en nuestro diario la urgencia de prohibir la utilización de agroquímicos en México. Uno de ellos, el glifosato, que se ha usado por largo tiempo en cultivos como el aguacate. Ahora está prohibida su importación. A ese compuesto químico me referí al censurar al gobierno de Colombia por utilizarlo de nuevo para eliminar las siembras de coca, de las que viven decenas de miles de familias campesinas e indígenas. La hoja de coca tiene múltiples usos tradicionales en las culturas de los Andes: para preparar el té que reduce el soroche o mal de altura; son reconocidas sus propiedades analgésicas, como leve estimulante cuando se masca y reprime el hambre, la sed y el dolor. Por ello, en 2017 el ex presidente de Bolivia Evo Morales legalizó la siembra de dicha planta con fines sociales en una amplia extensión. El disgusto de Estados Unidos fue mayúsculo.

Por falta de espacio, al describir el lunes el fracaso de la guerra contra las drogas ilegales emprendida por Estados Unidos y que respaldan algunos países y la Organización de las Naciones Unidas, no cité otros factores que explican por qué no funciona el modelo vigente para disminuir la producción de cocaína y su consumo por miles de adictos. Uno muy visible en los países productores y consumidores es la complicidad de funcionarios y políticos con la delincuencia. Por ejemplo, Genaro García Luna, poderoso funcionario durante el sexenio de Felipe Calderón y ahora señalado hasta por la ex embajadora de Estados Unidos en México de haber tenido nexos con los narcos.

No es el único: al general Jesús Gutiérrez Rebollo el presidente Ernesto Zedillo le encargó la lucha contra el narcotráfico. Fue encarcelado al comprobarse que, a cambio de sobornos millonarios, protegía al cártel de Juárez. Como con García Luna, Estados Unidos se mostró complacido con la designación de ese general. En el de Miguel de la Madrid, uno de sus colaboradores fue señalado de proteger con tropa el rancho El Búfalo, sembrado con miles de hectáreas de mariguana. En la lista de cómplices también hay ex gobernadores de Tamaulipas, Nayarit, Sinaloa, Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz, entre otras entidades. Y algunos funcionarios de alto nivel y políticos.