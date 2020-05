“Para cuando muera,

quiero que mi tumba,

que mi tumba huela,

ay, huela a primavera.”

Para cuando muera, Óscar Chávez

Un hombre organizado

S

e declaró chilango en vías de extinción . Con padre obrero y guitarrista, acta de nacimiento certificada en la colonia Portales de la capital mexicana, tenía carrera de actor, formado y graduado en bellas artes. Cantante de gusto y de raíz bohemia, que pasó de la infancia a la adultez escuchando trova yucateca, boleros cubanos y toda la música mexicana posible, disponible o encontrable, terminó de hacer su voz y personalidad como locutor y programador en Radio UNAM, y también como actor en puestas escénicas independientes y universitarias, hasta que todo se volvió música, estudio, disco… y pelea de ideales.

Usaba patilla larga, tenía gesto duro y sonrisas de poco asomo. De convicción política, pero sin filiación partidista; cantante, compositor, artista, no sólo bohemio, no sólo cantor de protesta. Fue trovador y dijo todo. Se llamó Óscar Chávez y aquí cantamos la suya.

La música, esa resistencia

Después de años de tocar con el guitarrista colombiano Mario Ardila, un día el músico no pudo llegar a un concierto, por lo que el espectáculo no podía empezar. El trío Los Morales estaba ahí, listo para disfrutar la presentación, pero al ver lo que ocurría, los músicos le ofrecieron acompañarlo, conocedores de sus canciones. Tocarían más de 40 años juntos, incluyendo sus exitosas temporadas con las parodias en cabarets y teatros populares. Los Morales, con sus trajes y porte sobrio, nunca fueron tan adustos como el propio Óscar. Hicieron una fabulosa combinación.

Óscar grabó muchísimo, con varias ediciones en vivo (del Palacio de Bellas Artes al Auditorio Nacional) y con temas legendarios del canto tradicional mexicano (trova, bolero, corrido, ranchera, son…), con homenajes a la música y la cultura latinoamericana, con temas como Macondo, La flor de la canela o Hasta siempre.

En su discografía (una de las más largas para cualquier artista, superior a 80 grabaciones) hay guitarras de bolero, violines de danza tradicional indígena, coplas que destruían a la clase gobernante (Parodias políticas y otras yerbas o el tema clásico La casita, versión paródica de una canción del poeta bucólico Manuel José Otón), leyenda y mito de la entraña nuestra (Llorona), amor del bueno (Flores negras) o tradición regional (La bruja veracruzana). El cantante consolidó un vasto cancionero popular con portadas que podían ser sobrias fotografías en escena, de referencia artística popular o divertidas caricaturas, como las que le hizo Eduardo del Río Rius.

Si bien era respetuoso de los géneros y estilos originales de la música mexicana y latinoamericana, su voz, ritmo (insistiendo en que no cambiaba la métrica de los temas) y fuerza sonora marcaron un estilo rotundo. Más que criticar y quejarse de las inevitables modas musicales, mercados que saturan el gusto musical de las nuevas generaciones con sus corrientes pasajeras, a Óscar Chávez le preocupaba el desconocimiento de nuestra propia tradición musical. Una de las más ricas del mundo. Por eso había que buscar y sacar las canciones de los catálogos olvidados, de la entraña de la sierra y la costa, y no sólo de los autores tradicionales. Compositor breve de lo propio, hizo, sin embargo, varios temas que lo trascenderán, especialmente Por ti, de verso directo y gran belleza lírica, es su canción más recordada y una de las más queridas de su público que lo siguió en su larga trayectoria.

Por ti, yo dejé de pensar en el mar. / Por ti, yo dejé de fijarme en el cielo. / Por ti, me ha dado por llorar como el mar, / me he puesto a sollozar como el cielo, / me ha dado por llorar.

Calle para un caifán

Juan Ibáñez coescribió con Carlos Fuentes un guion cinematográfico que ganó un concurso, y, con apoyo de Fernando Pérez Gavilán como productor se logró un ríspido y encantador relato de los callejones de la urbe, esos que son ignorados por el turismo y la clase acomodada, con personajes que chocan en sus diferencias.

Juan Ibáñez, colega del teatro estudiantil de Chávez, puso frente a la cámara a sus actores universitarios, un grupo increíblemente dotado con Sergio Giménez, Ernesto Gómez Cruz, Eduardo López Rojas y Óscar Chávez, con la dupla de Enrique Álvarez Félix y Julissa como los bellos de la clase encumbrada que no parecen entenderse con la plebe.