Al respecto, Arturo García Jiménez, miembro de la dirigencia de la Coordinadora de Comisarios Ejidales y Comunales del Estado de Guerrero (Cceceg), que aglutina a campesinos productores de las siete regiones de la entidad, afirmó en entrevista que actualmente ni siquiera existe un padrón real, porque faltan entre 60 y 80 mil productores no incluidos .

En contraste con los dichos de Sandoval Ballesteros, declaró que no hay ningún padrón; él mismo (el delegado) anunció ayer que tenía un listado de 227 mil productores, los mismos del año pasado .

Consideró que no se incluyó a labriegos, y no puede ser que quieran entregar las mismas toneladas que el año pasado; están haciendo muchas pendejadas, porque publicaron listas por municipios, pero no se mencionan las superficies , por ello la Cceceg recopila actas de asamblea, donde viene la programación por hectárea; lo que va a pasar es que le den lo que sea a la gente .

García Jiménez previó que habrá problemas con el reparto y van a empezar por un municipio chico, con los mismos listados del año pasado, porque no hay un padrón terminado .