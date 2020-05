Se desconoce la causa exacta de la muerte , declaró Eric Trosset, quien precisó no obstante que no fue el nuevo coronavirus.

A esta música Fela añadió las letras revolucionarias y panafricanistas que lo convertirían en uno de los símbolos de la lucha por las libertades en África.

Con Fela Kuti y el grupo África 70 grabó unos 40 álbumes, antes de que los caminos de los dos músicos se separaran después de 26 años de colaboración.

Su ritmo era tan intenso que, cuando se fue, Fela necesitó cuatro baterías para remplazarlo.

El músico británico Brian Eno definió a Tony Allen como el mejor baterista de todos los tiempos.

Autodidacta, el músico nigeriano comenzó a tocar a los 18 años y se alimentó del sonido de Dizzy Gillespie y de Charlie Parker, así como de la música africana contemporánea.

Los músicos actuales lo apreciaban. Tocaba la batería en The Good, The Bad and The Queen, uno de los proyectos del ex líder de Blur Damon Albarn.