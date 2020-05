López, junto con Carlos Salcido y Kazim Richards, fue uno de los primeros que ingresó una demanda con asesoría de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF) y aunque ganaron ante instancias legales, hasta ahora no ha recibido el pago.

Bonilla fue a hablar con nosotros en dos o tres ocasiones, eran conversaciones sobre los pagos y pedía que no dejáramos de jugar, que nos siguiéramos presentando en los partidos. Él se preocupaba mucho por la imagen de la liga. Dijo cosas con las que nos ilusionó de que nos iban a pagar, pero hasta ahora no he visto el dinero que me deben por mi trabajo , señaló López.

Destacó que aunque ha tenido comunicación con la AMF, la respuesta siempre ha sido que la Federación no ha respondido a los reclamos.