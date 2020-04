El arte popular de México siempre ha sido un gran atractivo para los ojos foráneos. La escritora neoyorquina Leigh Ann Thelmadatter, con 17 años de radicar en el país, se topó con la técnica de la cartonería sin proponérselo. Sus indagaciones al respecto, no obstante, desembocaron en Mexican cartonería: papel, engrudo y fiesta (Schiffer Publishing, 2019), con prólogo de la antropóloga Marta Turok.

–Mi propósito fue introducir la cartonería a un público extranjero, ya que, como dijo la casa editora, no existía nada en inglés y muy poco en español. El libro más reciente sobre el tema tenía fecha de 1992 y giraba en torno a la familia Linares (Pedro Linares fue el creador de la figura de los alebrijes). Mucha de la documentación también tenía que ver con esa familia; no obstante, gracias al Encuentro de Cartonería me di cuenta que había crecido mucho y que involucraba a personas de procedencias muy distintas.