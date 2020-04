Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 28 de abril de 2020, p. 7

Una veintena de festivales internacionales de cine formaron una alianza para crear una actividad digital que nunca antes se había hecho , We Are One: A Global Film Festival.

En la reunión virtual cinematográfica, que será gratuita durante 10 días a partir del 29 de mayo, participan, entre otros, los encuentros de Berlín, Londres BFI, Cannes, Guadalajara, Marrakech, Nueva York, San Sebastián, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokio, Toronto, Annecy, Tribeca y Venecia.

La intención es recaudar fondos a beneficio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y será transmitida por la plataforma YouTube, que ya se encuentra habilitada para comenzar a recibir donaciones, aunque aún no ha precisado el programa que incluirá la proyección de largometrajes y cortos, entre otras actividades.

Uno de los aspectos más singulares e inspiradores de que todos nos quedemos en casa es la capacidad de reunirnos y experimentar como una sola persona; We Are One: A Global Film Festival es precisamente eso , dijo Robert Kyncl, director comercial de YouTube.