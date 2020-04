Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 25 de abril de 2020, p. 30

Claudia Sheinbaum afirmó que la aplicación del Hoy No Circula ampliado y cerrar estaciones del Metro, Metrobús y Tren Ligero son medidas con buenos resultados.

Aseguró que se logró reducir en más de 75 por ciento el tránsito vehicular y hubo menos saturación en terminales como Pantitlán u Observatorio, pues la frecuencia en el paso de los trenes es mucho más rápida.

Les pido a los usuarios que comprendan esta parte, finalmente estamos buscando los mejores esquemas para evitar la aglomeración de personas en las estaciones de mayor uso para evitar o disminuir los contagios de Covid-19.

Dijo que el Metro tiene solamente 30 por ciento de ocupación diaria de usuarios, y el Metrobús y el Tren Ligero 20 por ciento. Es increíble cómo está cooperando la ciudadanía , expresó.