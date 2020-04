Europa Press

Viernes 24 de abril de 2020, p. 8

Madrid. La embajadora de Buena Voluntad de Unicef Angélique Kidjo regrabó la canción Pata Pata, de Miriam Makeba, calificada como la más desafiantemente alegre del mundo , para difundir información y esperanza contra el coronavirus.

Unicef, que lanzó el tema ayer, especificó que no se han alterado ni los acordes ni las sílabas de la misma, aunque sí la letra, y que el lanzamiento se produce con absoluto cumplimiento de los derechos de autor. Hace más de 50 años que la canción se volvió un éxito internacional.