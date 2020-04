Richards contó que la canción había sido pensada para un nuevo álbum, pero Mick y yo decidimos que necesitaba hacer su trabajo ahora .

El lanzamiento se produce en la misma semana que los cuatro miembros de la banda tocaron You Can’t Always Get What You Want desde sus casas a través de una videoconferencia como parte de One World: Together At Home.

Varias estrellas se han conectado para mantener entretenidos a sus fans durante el confinamiento.

Bob Dylan lanzó dos temas el mes pasado, su primer material nuevo en ocho años, incluida una reflexión de casi 17 minutos sobre el asesinato del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, titulada Murder Most Foul.

Living in a Ghost Town sólo se lanzó en servicios de streaming y descarga.