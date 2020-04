Las actuaciones en la película, grabadas en el teatro Kings en Brooklyn, se produjeron originalmente para promover Beastie Boys Book, su libro de 2018 incluido en las listas de los más vendidos de The New York Times.

Entonces Adam y yo tuvimos que pelear , respondió Jonze.

Era como (el rapero) Ice-T en acción real, en un programa normal de televisión. La (grosería) salió , destacó Diamond.

Ice-T y Steven Seagal , indicó Jonze.

Los miembros de la banda dijeron que habían pensado en hacer un documental hacía tiempo.

“Desde hace mucho. Adam (Yauch) tenía esa cosa y estaba obsesionado con esta película The Kids are Alright”, sostuvo Diamond sobre el documental de rock de 1979 acerca de The Who. Tenía la idea de hacer algo parecido con imágenes ya grabadas de la banda. Eso fue cerca de la época en que empezamos a trabajar en el libro cuando todavía estaba vivo, comenzamos a trabajar conceptualmente. No debería decir trabajar; conceptualmente sabíamos que eso era algo que queríamos hacer .

Jonze, quien ha dirigido varios de los videos de los Beastie Boys y ganó un Óscar por escribir la película de 2013 Her, relató que disfrutó revisar horas de videos de archivo de la banda de los años 80 y 90. Señaló que a pesar de que los Beastie Boys se unieron por la música, el centro de su historia es la amistad verdadera.

Lo que me hizo querer hacer esto es todo lo que amo de la banda, la música sin duda, pero también su relación y la lealtad que se tienen entre ellos. Su honestidad con ellos mismos y como grupo. Estoy muy agradecido de poder mostrar al mundo eso ahora , puntualizó.

Jonze agregó: He trabajado con muchas, muchas bandas y sí, tener una cuyos miembros han sido amigos durante 35 años es muy raro .

El álbum más reciente de los Beastie Boys es Hot Sauce Committee Part Two, de 2011. Pero los miembros dicen que tienen un montón de música inédita, y están en el proceso de decidir qué hacer con ella.

Eso es algo de lo que Adam y yo hablamos, volver a trabajar en (esa música) , comentó Diamond. Hay muchas cosas que hicimos juntos, un montón de cosas que se editan y quedan fuera. Hay varias ideas por completar, canciones, cortes, que en algún momento sería divertido adentrarnos y revisarlas .

Incluso podría haber música nueva, al menos de uno de los Beastie Boys.

Mike está comenzando una banda, creo , reveló Horovitz.