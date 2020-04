L

a violencia desatada este fin de semana por los homicidios dolosos y el Covid-19 y la hambruna que habrá en el mundo ha sido cubierta por acontecimientos políticos y sociales.

La existencia de los espectros como ya he mencionado se da en un tiempo out of joint (en el sentido hamletiano del tiempo fuera de sus goznes) semejante a lo que acontece con los sueños, que, a decir de Freud, no corren paralelos al tiempo lineal. Parte de nuestra existencia cotidiana, en el sueño, correría out of joint, acogería a cuanto visitante inesperado acudiese al encuentro del sueño.

Ese out of joint del tiempo nos compete, nos pertenece, nos atraviesa, en tanto somos, en palabras de Heidegger, seres para la muerte. No podemos seguir negando la presencia en ausencia de los espectros después de discursos como los de Sigmund Freud y Jacques Derrida. El tiempo es también ese otro tiempo , el tiempo out of joint que convoca al espectro.

Y al hablar de espectros, la alusión a la herencia y al legado se hacen perentorios. Pero, ¿cuál es en realidad el legado de los espectros?