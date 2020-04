Ven y córrelo , streaming de Willie Nelson y su familia para celebrar el 4/20

▲ Willie Nelson en la celebración de Come and Toke it en su rancho en Texas. Foto tomadas de su Twitter

Juan Ibarra Periódico La Jornada

Miércoles 22 de abril de 2020, p. 7 Aunque para su cumpleaños número 87 todavía faltan algunos días, Willie Nelson ya celebró. Lo hizo este lunes, en su fecha no oficial favorita: el 20 de abril, o 4/20. El ícono de la música country es famoso por ser un defensor de la legalización de la mariguana, y lo demostró con “Come and Toke it”, una convivencia vía streaming en la que convocó a celebridades y fanáticos para festejar el día. A las 4:20 de la tarde comenzó la transmisión en las plataformas Facebook y Twitch, con una grabación de la canción It’s all going to pot de Nelson. Disculpe, estamos puestos , se leía en pantalla. Daban la bienvenida Willie y su hijo, Luke. Detrás de ellos colocaron mensajes en diferentes idiomas que decían: No estás solo . “Queremos sacar a cada consumidor de cannabis de la prisión”, explicó Luke Nelson a la audiencia. De eso se trata esto , añadió Willie. En Estados Unidos alrededor de 30 estados han legalizado la mariguana, por lo que consideran que es momento de liberar a todas esas personas. Creo que mucha gente inteligente está viendo mucho dinero en la yerba, así que por qué no hacemos algo de dinero y la legalizamos, y de paso liberamos a algunos prisioneros que están ahí por nada , argumentó el músico, quien incluso presumió, en tono de broma, las propiedades de la cannabis. Willie Nelson contó algunas historias y entonces comenzó a tocar junto a su hijo. Luego reprodujeron un video en el que se veía al músico de joven cantando una canción tranquila. La interacción sería similar las más de cinco horas que duró Come and Toke it .