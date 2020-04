Abril del Río

Periódico La Jornada

Domingo 19 de abril de 2020, p. a11

La ex judoca Vanessa Zambotti dio a conocer mediante redes sociales que dio positivo a la prueba Covid-19 que se realizó de manera particular y se encuentra en su casa con síntomas leves, fiebre y malestar , aislada y asistida por amigos y personas cercanas a su entorno, pero sin haber recibido algún tipo de apoyo gubernamental porque su caso no requiere hospitalización .

Di positivo al Covid-19, me siento bien, estoy tranquila y en casa; sin mayores síntomas nada más que fiebre y malestar. Trate de hacer la cuarentena desde hace tres semanas informó en redes sociales.