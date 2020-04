Indicó que si todavía no hay claridad de cómo será el nuevo torneo se debe a que algunos dueños de la Liga Mx no están de acuerdo con la decisión de cambiar el formato del certamen y como prueba fue lo reñido que resultó el consenso.

Imagínate, antes una franquicia del ascenso valía digamos ciertos millones de dólares y hoy vale cero pesos , lamentó. ¿Con qué motivación va a ir el aficionado a los partidos de la Liga si no tiene el incentivo de llegar algún día a Primera División? Es un golpe terrible que hayan decidido terminar con el Ascenso Mx, no hubo intención de buscar alternativas , dijo.

Un voto, la diferencia

Todo parte de que la votación de Primera División no fue como esperaban. Pensaban que iba a haber una mayoría absoluta y unánime para cancelar el ascenso y descenso y no fue así. Fueron ocho contra siete y uno de esos votos, el del Puebla, en teoría no debía contar , aseveró

En la videoconferencia de los dueños de la Liga Mx, a los multipropietarios como Grupo Pachuca, Orlegi y Caliente sólo se les permitió un voto, mientras que Grupo Salinas, que tiene al Morelia y al Puebla, tuvo derecho a dos votos debido a que Manuel Jiménez ante la FMF tiene el certificado del club poblano.

Hay muchas cosas que están en el aire. Habrá un comité integrado por directivos de Primera División que analizarán este tema. Lo más sano es que vayan siendo claros, hasta ese entonces podremos tomar una decisión de cómo actuar , apuntó Salvador.

En una entrevista, Enrique Bonilla dijo que aunque se mantiene el proyecto para que la Liga Mx crezca a 20 equipos no se concretaría en este año, al indicar que los clubes del Ascenso Mx no tienen la certificación para llegar a Primera División y se debe presentar la documentación que garantice estabilidad financiera, así como el origen de los recursos .

La desaparición del Ascenso Mx desató varias reacciones, entre ellas la del zaguero de Rayados, Miguel Layún, quien expresó su solidaridad con los jugadores de la Liga de Plata que al rebasar la edad de 23 años corren el riesgo de quedarse sin trabajo.

Este mensaje es para los compañeros del Ascenso, para los que no me conocen, decirles que estoy con ustedes , publicó en redes sociales. Me había mantenido muy al margen porque tenía nulo conocimiento del tema, ya con la Asociación de Futbolistas me empape un poquito más de información y sin duda entiendo que es una situación difícil, me duele por ustedes y sus familias , agregó.