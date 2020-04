De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de abril de 2020, p. 8

One World: Together At Home es una campaña y un concierto en casa. Con la intención de rendir tributo a los trabajadores de la salud que combaten la pandemia de Covid-19 en todo el mundo, un numeroso grupo de artistas ofrecerá diversas presentaciones en línea que serán accesibles de forma gratuita.

La campaña busca apoyar al Fondo de Respuesta a la Solidaridad Covid-19, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que durante la transmisión, además de la interpretación de los músicos, se contarán las historias de trabajadores sanitarios de diversos países, además de mensajes de agradecimiento dirigidos a ellos.

Lady Gaga, quien es vocera y curadora de la campaña, dijo que a raíz de esta iniciativa ya se han recaudado más de 35 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de la OMS.

La cantante indicó que todos estamos muy agradecidos con los profesionales de la salud en todo el país y en todo el mundo, que están en la primera línea para luchar contra el Covid-19. Ponen sus vidas en peligro para ayudar y es algo que todos agradecemos .

One World: Together At Home incluirá las actuaciones de personalidades como Alicia Keys, Camila Cabello, Céline Dion, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, Lupita Nyong’o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher, Victoria Beckham y varios más.