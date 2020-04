Desde niña disfruté la música porque mi mamá tocaba piano, mi padre cantaba y mi padrastro componía. Es decir, para donde me movía o miraba había notas.

Eso, prosiguió, creò en mí muchas expectativas, deseos de conocer más, incluso de componer, lo cual hice desde pequeña. Le escribí canciones a mi hermano cuando estaba enfermo, al gato y a los peces. Todo era motivo de inspiración .

Como mujer, aceptó, no ha sido fácil consolidar su carrera. Ha sido bastante complicado; al sexo femenino, en su generalidad, le cuesta mucho ser tomado en cuenta y en serio; que no nos vean como un medio o un producto . Aunque, esto también me ha ayudado a crecer y a disfrutar más del camino, que el objetivo o la meta .

Aymée se ha presentado en los cinco continentes. Su voz emergió desde su natal Cuba, pasó por México y ha ido a infinidad de países en Europa, Asia y Estados Unidos.

La cubana recién lanzó el tema y el video Donde estabas anoche, de su producción Aymée Nuviola: Journey through Cuban music, cover de una rumba emblemática cubana compuesta por Ignacio Piñeiro Martínez en 1903.