El diario inglés The Guardian dijo la semana pasada que el premier estaba más enfermo de lo que él o sus funcionarios estaban dispuestos a admitir, y que los médicos que lo trataron estaban preocupados por su respiración.

Las autoridades italianas llevan días constatando cierta estabilización en las cifras de afectados en todo el país –casi 129 mil contagios y 15 mil fallecidos– y pretende reimpulsar lo antes posible la economía nacional.

En España, y por tercer día consecutivo, se registró una reducción del número de fallecidos por coronavirus. En las pasadas 24 horas fallecieron 674 personas, lo cual sitúa el balance total de víctimas por coronavirus en el país en 12 mil 418.

El buen tiempo que hizo este fin de semana en Francia y los 20 días de confinamiento aumentaron peligrosamente la tentación de salir a dar un paseo, por lo que las autoridades y el personal médico tuvieron que recordar la máxima: quédate en casa .

Francia registró 357 muertes por Covid-19 en hospitales en las últimas 24 horas, la cifra más baja en una semana, que aumentó el total a 8 mil 78 los decesos.

El papa Francisco celebró un surrealista Domingo de Ramos en una vacía Plaza de San Pedro, desde donde instó a la gente que está viviendo la pandemia a no estar tan preocupada por lo que le falta, sino en cómo puede aliviar el sufrimiento de otros.

El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia llamó a sus súbditos a no celebrar reuniones familiares en Semana Santa, porque no será posible en plena pandemia. El país escandinavo no ha confinado a su población, tampoco cerró restaurantes ni escuelas, a diferencia del resto de Europa, lo que ha generado controversia.

La propagación del Covid-19 en Irán se desaceleró por quinto día consecutivo, mientras las autoridades anunciaron la reanudación progresiva de algunas actividades económicas a partir del 11 de abril.

África, con más de 7 mil casos, se enfrenta al colapso completo de las economías y los medios de vida a menos que se pueda contener la propagación del coronavirus, advirtió la funcionaria de la Organización de Naciones Unidas, Ahunna Eziakonwa.

El coronavirus dejó sin ingresos a decenas de miles de trabajadoras sexuales en Tailandia. Pero, sin ningún tipo de ayuda del gobierno, algunas de ellas siguen laborando a pesar del riesgo de contagio.