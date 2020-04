L

os barones están de luto: por primera vez en los últimos 40 años no serán rescatados por el Estado, no meterán la mano en las arcas públicas, no tendrán acceso a la multimillonaria devolución de impuestos ni a las generosas exenciones fiscales, no pasarán sus facturas al pueblo de México, ni socializarán las pérdidas para privatizar las ganancias, pero sí estarán obligados a rascarse con sus propias uñas, que son larguísimas. En esta crisis, los dineros de la nación serán para ella, no para el grupúsculo que en cuatro décadas de todas ganó todas.

En castellano simple ese es el mensaje del presidente López Obrador, en el entendido de que el plan de reactivación económica por él estructurado no se ajusta al modelo neoliberal, al neoporfirismo; nada nos hará regresar al pasado, y es por lo que votaron millones de mexicanos; hay una lección que no olvidamos: un modelo económico que sólo beneficia a mi­norías no produce bienestar general; al contrario, engendra miseria pública y violencia. Se acabaron los beneficios para unos cuantos. Primero el bienestar general y después, lo mismo; jamás los privilegios, la corrupción, el saqueo y la impunidad .

A estas alturas para nadie es novedad que el modelo neoliberal está en crisis, aquí y en el mundo, y dice López Obrador que entiende la agria reacción de quienes con él medraron a lo largo de los años. Pero se acabó: no más rescates a las grandes empresas y bancos; no se convertirán las deudas privadas de unos pocos en deuda pública; se acabaron los privilegios fiscales; no más aumentos de combustibles ni de tarifas y servicios públicos; no disminuirán los salarios; no se despedirá a trabajadores; no se eliminará o reducirá la seguridad social. Ahora ya no es así, no se aplican esas recetas .