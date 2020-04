Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 6 de abril de 2020, p. 9

Los elementos de la naturaleza, el baile, las calles, pero sobre todo su amor por la vida, han sido la inspiración para David Avido en la confección de ropa.

Más aún, su amor por la vida lo salvó de no ser uno entre los habitantes de Kibera, el más pobre de los barrios de Nairobi, donde viven alrededor de un millón de personas, de la cuales menos de 20 por ciento tiene agua potable y la mayoría sobrevive con 50 pesos al día.

David Avido Ochieng, de 24 años, nació y creció en Kibera, Nairobi, y ahora es una estrella naciente en el mundo de la moda. Sus creaciones han sido reconocidas en desfiles europeos. Ha aparecido en portadas de Vogue de Italia y Francia. Viste a músicos y personalidades locales, pero por ahora sólo quiere mirar hacia su barrio: creó el proyecto Face Mask, para el que ha elaborado, sin descanso día y noche junto con sus costureras, alrededor de mil 800 cubrebocas para los habitantes de su colonia, donde él cree que la pandemia del Covid 19 puede resultar devastadora.

Mi inspiración viene de las calles, porque al crear mi primera prenda aquí y producirlas en todo el mundo, he podido mostrar que también las cosas buenas pueden venir de los barrios bajos. Las calles me recuerdan siempre mis raíces, quién soy y quién quiero ser en la vida. Me permiten hablar en nombre del lugar de donde vengo y acabar con el estigma de que las cosas buenas no pueden venir de la gente pobre; yo creo que de ahí puede venir la mejor belleza, las cosas menos esperadas. La gente tiene opiniones fuertes sobre este lugar, pero nunca ha estado aquí. Kibera no es algo de lo qué lamentarse; al contrario: me inspira , cuenta a La Jornada en entrevista por WhatsApp.

David fue el primogénito en una familia criada por una madre soltera dedicada a limpieza de hogares. Dejó la escuela por falta de dinero. Comenzó a trabajar largas horas, sin esperanza de que su pago ayudara a mantener a sus tres hermanos, pues apenas podía permitirse una comida al día; estudió primaria y secundaria, que abandonó para trabajar de albañil. Por problemas de salud dejó el empleo y fue cuando llegó a él el baile. Hizo un grupo con unos amigos y así se ganaba unas monedas. Tras ver el éxito de su agrupación comenzó a elaborar prendas para los espectáculos, pero los sastres a los que encargaban el vestuario no solían hacer lo que él quería, así que decidió coserlos él mismo.

Tuvo oportunidad de conocer a la Fundación Maisha que, tras ver su talento para la creación de ropa, le pagó una beca para ir a una escuela de diseño, de la que se graduó con honores. Ahora tiene su sello, Lookslike Avido, que da empleo a costureras y ofrece talleres de este oficio para la gente de Kibera.

Estoy haciendo todo lo posible para ayudar. Mi comunidad me motiva a ser quien soy, y al final del día no puedo verlos sufrir porque no todos pueden pagar los cubrebocas, el lavado de manos y el desinfectante , explica.

David está fabricando y distribuyendo por la calle estas mascarillas, las cuales están hechas de tela sobrante con impresiones llamativas. El diseñador trata de educar sobre cómo practicar el distanciamiento social y espera que sus cubrebocas eviten el contagio, pues –subraya a este medio– elementos naturales como el viento, el aire, la lluvia o el sol lo inspiran y dan luz a sus diseños, pero más aún, la calle, plena de colores y el lugar menos inimaginable de donde pueden venir las cosas más bellas o sorprendentes .

Protección, con coloridos sobrantes de tela