e ha vuelto demasiado fácil opinar sin conocimiento pero con fijaciones de odio que tienden a caer en la tontería y una responsabilidad que puede resultar criminal. Políticos y periodistas profesionales, tanto como opinadores amateurs, dirigen sus ya crónicas diatribas contra el gobierno, no por su debatible imposición de megaproyectos y otros planes que afectan la vida de grandes regiones del México digamos tradicional, sino porque lo quieren perjudicar así nomás . En tiempos normales, eso se llama rivalidad política. Pero no son tiempos normales. Así que cuando oímos a cartuchos quemados, como el peor ex presidente mexicano, el señor Calderón, o la señora Dresser convertida en profeta de su propia miopía, encontramos que su anhelo por estorbar las políticas públicas contra la pandemia adquiere un perfil, más que irresponsable, criminal. Los cobija el hecho de que la estupidez también devino pandemia, y hay mandatarios y voceros en muchos países con posiciones equivalentes en cuanto a sus efectos posibles.

Quizá no se dan cuenta, pero como lo pone el pensador Achille Mbembe, de Camerún, ahora todos tenemos el poder de matar . Sí, el poder de matar ha sido completamente democratizado, y el aislamiento es precisamente una forma de regular ese poder . Así que boicotear con argumentos inanes o falaces las acciones de salud pública, hasta el momento admirables en nuestro país, implica una responsabilidad particularmente grave.

Entre la multitud de paradojas a las que nos tiene sometidos la actual situación (que se extenderá durante meses y con efectos de largo plazo) está la de hacernos masivamente conocedores de algo: un virus y sus curvas de morbimortalidad sobre el mapamundi de la desgracia, el miedo y la esperanza en soluciones mágicas o naturistas. Ello, mientras permanecemos confinados en nuestras casas, y algunos también en sus centros de trabajo (los que lo conservan). Sabemos más que nunca, sin contexto ni preparación, sin ver nada, ni leer realmente, sin mayor vivencia que las pantallas caseras. Como si la intemperie no existiera, como si Nueva York o Guayaquil no acecharan a la vuelta de la esquina, como si culpar cómodamente a los chinos no nos hiciera un poco más fascistas.

El mundo se encuentra en shock y la opinión pública está extraviada pero no lo admite. Ya que no podemos reflexionar ni sacar conclusiones sensatas, nos informamos en un abrumador estado cuasi epiléptico, una trabazón que nos captura bajo una lluvia de datos y noticias de último minuto que no dicen nada, sólo activan respuestas primarias, predecibles, medibles (y medidas con todo detalle desde el panóptico digital). Nunca antes la humanidad ofreció en mayor escala su condición de conejillo de Indias para un ensayo general de tan grande alcance.

No empezó ayer. Viene ocurriendo hace décadas. Nada es nuevo salvo que ahora nadie tiene escapatoria y los poderosos serán descarnadamente genocidas para prevalecer. También están atrapados pero huirán hacia adelante. Lo cual se traduce en guerra. Una más grande que la suma de las actuales. La mortandad violenta y de miseria en Siria, Yemen e Irak venía ya siendo más letal que cualquier virus. Lo mismo en Colombia, México u Honduras. Distintos rostros de una misma guerra del capital trasnacional que se considera suprahumano.