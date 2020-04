El vocero del PAN, Fernando Herrera, respondió ayer que el llamado del morenista no es más que demagogia y una cortina de humo. Además, la disminución de las prerrogativas no resuelve la problemática del país. Lo que la soluciona es la inversión y la certeza jurídica y eso no lo está otorgando el gobierno federal, puntualizó.

Jorge Álvarez Máynez, secretario general de Movimiento Ciudadano, también calificó la convocatoria como politiquería y una bajeza.

Si bien consideró que es altísimo el financiamiento que reciben los partidos y la burocracia electoral, y que se requiere una reforma integral para reducir el gasto público destinado a este rubro, expuso que una disminución como la propuesta por Ramírez Cuéllar crearía una situación de inequidad entre las fuerzas políticas, dados los altos montos que recibe Morena.