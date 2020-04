C

on la emergencia sanitaria que vive el planeta, la música vive una difícil crisis que le pega a la gran industria, a los músicos independientes y al público amante de los conciertos en vivo, que mínimo en los siguientes dos meses (quizá sea algunos más) no podrán llevarse a cabo pues, como se sabe, se busca evitar los contagios masivos. Para sortear este escollo, que no es cosa menor pues los músicos viven sobre todo de sus actos en directo, se ha tenido que echar mano de la tecnología para salir adelante.

Así, en las últimas dos semanas se han efectuado actos interesantes y entusiastas por parte de instancias tanto públicas como privadas, así como de artistas y bandas por su cuenta, al transmitir conciertos por Internet, lo cual podría seguir siendo la única vía de expresión por un rato, en tanto que la gente que pueda hacerlo, se encuentre confinada en sus casas.

Por ejemplo. En México, el 21 de marzo se llevó a cabo la Noche de Primavera Virtual, auspiciada por la Secretaría de Cultura de la CDMX: usualmente en las calles del Centro Histórico, cambió de formato para transmitirse desde el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de manera pregrabada. Con artistas como la Orquesta Sororidad (dirigida e integrada por puras mujeres, con arreglos sinfónicos hechos también por mujeres mexicanas), Ely Guerra, Chetes, las bandas Fobia y La Gusana Ciega, el espectáculo tuvo un millón y medio de espectadores, rebasando toda expectativa. Cosa interesante es que en el chat la gente simulaba estar en un concierto de verdad , con comentarios divertidos, sin agresiones, llenos de imaginación, alusivos a lo que se vive en un festival cotidiano. Fue alentador ver que la gente aceptara esta propuesta con buen ánimo, a pesar de la adversidad.