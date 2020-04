l capítulo mexicano de la Red en Defensa de la Humanidad expresa su indignación por la ofensiva del gobierno de Donald Trump en contra de la República Bolivariana de Venezuela, que no sólo rompe con el marco jurídico internacional y la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, en el contexto de los devastadores efectos que está dejando la pandemia del Covid-19 en el ámbito planetario, resulta un crimen de lesa humanidad. En lugar de atender las urgentes necesidades del pueblo de Estados Unidos, paradójicamente, el nuevo epicentro de esta crisis mundial de salud, Trump hace gala no de políticas solidarias como las de Cuba, que manda brigadas médicas a varios países, sino de acciones perversas e inhumanas contra el pueblo y el gobierno venezolano. La reciente acusación de narcoterrorismo contra el presidente Nicolás Maduro, y otros connotados funcionarios del Estado venezolano, violenta los contextos jurídicos de la ONU, expresa el grado de descomposición de la política exterior estadunidense y refleja su desesperación por la continuidad del proyecto chavista y bolivariano y la responsabilidad social con la que, a pesar del bloqueo económico, financiero y comercial, el gobierno del presidente Maduro está enfrentando la pandemia. Rechazamos esa insostenible acusación, que constituye una nueva maniobra de agresión dirigida a avanzar en su objetivo estratégico de derrocamiento y cambio de gobierno, contrario a los principios de autodeterminación y no intervención que defienden los pueblos de América Latina y el Caribe. Hoy es tiempo de solidaridad, cooperación y oportunidad histórica de construir nuevas formas de vida con perspectivas colectivas y de fraternidad universal.

Exigimos respeto a nuestras vidas y a nuestra salud. El cobro por transferencia no debe constituir más que el comienzo de una nueva forma de considerar el trabajo del cuerpo docente, reconociendo los derechos laborales, contractuales y humanos de sus integrantes.

Pensionados se quejan de trato en Telecomm

Respecto al pago de pensiones adultos mayores que recibimos del gobierno federal, acá en Morelia nos dan en efectivo en las oficinas de Telecomm, en esta ocasión ante la emergencia sanitaria, hablé para que me informaran cómo se iba a proceder; esto fue al principio de semana y tras enterarme por el anuncio del Presidente de que se adelantaban estos pagos, y me contestaron que tenía que ir a las oficinas de Telecomm como era la costumbre. Les recuerdo que se nos pidió a los adultos mayores no salir de casa y me dicen que ellos no saben nada de eso, que tenía que ir a cobrar allá, el martes pasó mi nieto por ahí y estaban las filas muy largas en la calle al rayo del sol. Estoy hablando a Bienestar Social y no contestan.

Invitación

Reflexiones sobre el libro Desafío comunicacional

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su reunión 636, invita al análisis y reflexión del libro Desafío comunicacional, con la doctora filóloga y sicoanalista Blanca Montoya. La cita es mañana a las 12 horas. Sólo en vivo por Youtube.

