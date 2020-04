▲ Sidney Flanigan en una escena de Never Rarely Sometimes Always. Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Viernes 3 de abril de 2020, p. 6

Nueva York. Incluso las películas progresistas sobre el aborto suelen enfocarse en la moralidad de la decisión. Eliza Hittman quería hacer una cinta en la que la mayor dificultad no es tomar la decisión de abortar, sino lograr hacerlo.

Se trata de los obstáculos. Creo que muchas películas se enfocan en quitar los estigmas al aborto. Lo muestran como una necesidad para la vida de las mujeres, pero no exponen lo difícil que es para la mayoría de ellas en este país tener acceso a él , señaló Hittman.

Never Rarely Sometimes Always, tercer largometraje de Hittman, sigue a una chica de 17 años llamada Autumn (Sidney Flanigan) que no puede abortar en su pueblo rural de Pennsylvania sin el permiso de sus padres. Ella y su prima Skylar (Talia Ryder) consiguen con dificultad el dinero para tomar un autobús a Nueva York, donde puede abortar.

La odisea retrata no sólo las restricciones en torno al aborto de un estado a otro, sino un panorama tenso en general. Las jóvenes, con una solidaridad tácita, avanzan por un mundo de acoso masculino que va de pequeños gestos hasta encuentros desgarradores.

Quise poner al público en los zapatos de una joven que navega en un ambiente hostil, y todas las maneras en que los hombres, a sabiendas o no, pueden sobrepasarse , destacó la realizadora.

Hittman conversó con The Associated Press en Manhattan a principios de marzo, acompañada por Flanigan y Ryder. La película estaba a días de estrenarse en cines, la culminación de un brillante recorrido por festivales que comenzó con un elogiado estreno en Sundance (donde la dirección de Hittman también fue reconocida por su neorrealismo) al que siguió el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín.

Ciudad en aislamiento

Para entonces, ya se sentía la amenaza del coronavirus en Nueva York. Hittman, una nativa neoyorquina, no podía imaginar su ciudad en aislamiento. Never Rarely Sometimes Always se proyectó en algunos cines ese fin de semana, pero al igual que otras películas su estreno pronto se canceló.

Este viernes Focus Features la pondrá en servicios a la carta (on-demand). Su rápido estreno digital pone una de las mejores películas de la primavera al alcance de los hogares sedientos de entretenimiento, pero también es un ambiente desafiante para una cinta discreta, sin grandes estrellas, que construye su poder pacientemente mediante detalles observados con agudeza.