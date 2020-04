Por otro lado, no es fácil mantener el aislamiento, sobre todo uno que está acostumbrado a realizar actividades diarias diversas, entrenar, ir de arriba abajo; yo que soy una persona muy activa es muy complejo , anotó el atleta de 26 años, quien se formó en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde suspendió los entrenamientos que realiza con un equipo multidisciplinario bajo la dirección de Alejandro Laverdesque.

Es bien fácil, como todo mundo dice, que no le va a pasar, hasta que le pasa, entonces fue la decisión más adecuada buscando mantener la esencia de los Olímpicos , indicó.

La decisión de posponer los Juegos Olímpicos es acertada. Al final de cuentas, los Olímpicos parten de la base de la participación de muchos países y atletas, de la diversidad, y recordemos que en el alto rendimiento, la premisa fundamental es que el atleta esté saludable, entonces ante este tema de no poder asegurar la salud, difícilmente teníamos la certeza de que iba a existir rendimiento , asentó Del Real, quien estaba encaminado a lograr la calificación olímpica (77.50 metros) en uno de los cuatro certámenes que fueron cancelados en Estados Unidos, uno de ellos este fin de semana, los que también le servirían como fogueo.

Yo no soy de los que sueña, sino de los que trabaja para lograr las metas , sentenció el martillista Diego del Real, cuarto lugar olímpico en Río 2016, quien destaca que el principal precepto del deporte es la salud y se mantiene en un descanso activo en su casa, en Monterrey, a la espera de que la competencia mundial se reactive hasta Tokio 2021, aunque aún es incierta la recuperación de la pandemia.

▲ El martillista mexicano, cuarto lugar olímpico en Río 2016, buscaba la marca para su clasificación de nuevo a la justa mundial. Foto Conade

Si bien son 16 meses los que faltan para Tokio 2021, no hay ninguna competencia clasificatoria reprogramada, por lo que ni siquiera puede hacer una planificación de la preparación que deberá desarrollar.

“Afortunadamente tengo un equipo de trabajo muy profesional, y no me refiero a capacitados en el manejo de crisis, como la que estamos viviendo, algo inesperado. Nosotros ya nos estábamos preparando para competir, buscar la marca.

Y muy atinados, desde el primer momento que supimos que era posible la suspensión de los Juegos, nosotros tomamos un plan B, que es un tránsito: disminuir el ritmo de entrenamiento, resetear nuestro cuerpo durante dos semanas, por así decirlo; hacer un grupo de desentrenamiento para que el cuerpo se recupere de todo a todo , comentó el atleta en entrevista telefónica.

Ahora hay que volver a iniciar, la meta es la misma, porque no soy de los que sueñan, sino de los que trabajo diario y lo que cambió son las fechas. La estadística es la que me respalda, no mis creencias .

Hasta ahora, la mejor marca de Del Real es de 77.49 metros, a un centímetro de la mínima requerida. Explicó que la perspectiva de la temporada actual, es que abrió en enero con 76.11, la que lo ubica actualmente en la sexta mejor del año, por lo que esperaba una buena progresión encaminada a llegar a Tokio de nuevo al nivel de la lucha por las medallas.