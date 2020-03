Ap

Lunes 30 de marzo de 2020, p. 8

Boston. Neil Diamond posteó una versión de Dulce Carolina con ajustes que dice hands, washing hands... (manos, manos que se lavan...) en lugar de hands, touching hands... (manos, manos que se tocan...). La conductora de un programa noticioso se preguntó cuándo terminará el distanciamiento social, porque su esposo sigue tratando de entrar a la casa . Un cartel frente a una iglesia señala: no planeaba renunciar a tantas cosas para la Cuaresma .

Una sonrisa, aseguraron sicólogos y humoristas, es el mejor remedio contra el estrés, siempre y cuando no se rebasen los límites del buen gusto. En épocas de crisis, puede ser una poderosa herramienta para salir a flote.

Es más que una medicina. Es un asunto de supervivencia , expresó Erica Rhodes, comediante de Los Ángeles.

Incluso durante el Holocausto la gente contaba chistes , sostuvo Rhodes en una entrevista telefónica con The Associated Press. La risa es un símbolo de esperanza y es una de nuestras grandes necesidades, junto con el papel higiénico. Es una necesidad física que tenemos. No se puede subestimar su poder de curación y de dar esperanza . Se refería a que en Estados Unidos escasea el papel higiénico a raíz de la pandemia.

En la mayor parte de la gente, el coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos, que duran dos o tres semanas. En algunos casos, sobre todo entre los ancianos y las personas con problemas de salud, puede ocasionar trastornos más severos, incluida neumonía, y la muerte.

Son palabras que meten miedo. Pero la historia indica que en los momentos más intensos el humor y la risa ayudan mucho.