Europa Press Afp.

Periódico La Jornada

Martes 24 de marzo de 2020, p. a12

Este lunes, David Bryan, tecladista de Bon Jovi, dio positivo por coronavirus, relató a través de su cuenta de Instagram.

Acabo de recibir mis resultados y di positivo por coronavirus. He estado enfermo por una semana y me siento mejor cada día. ¡Por favor, no se asusten! , contó Bryan.

Y añadió: Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra más. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable. Por favor, ayúdense unos a otros. ¡Esto terminará pronto con la ayuda de todos los estadunidenses!

La banda Bon Jovi publicará el 15 de mayo su nuevo álbum y tiene prevista una gira de presentación por Norteamérica con Bryan Adams a partir de junio.

A la lista de positivos por coronavirus se suman el joven cantante canadiense Lenni-Kim y el tenor español Plácido Domingo.

El actor estadunidense Tom Hanks y su esposa, la actriz y cantante Rita Wilson, fueron las primeras estrellas de Hollywood en anunciar su contagio, el 12 de marzo.

Ambos fueron dados de alta después de unos días del hospital en Gold Coast, ciudad costera de Australia.