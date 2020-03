Resulta que los niños no conocían mucho de su historia, sólo la presencia del Estado Islámico, porque no tuvieron clases durante dos años y medio, ya que los profesores venían del sur y el pueblo está a 18 kilómetros de donde llegó dicha organización. En Sandlines... se recrea desde el acuerdo secreto Sykes/Picot, firmado en 1916 para una futura repartición del imperio otomano, hasta la campaña de terror establecida por el Estado Islámico, en 2016.

De su estancia en Irak sugieron varios proyectos, entre ellos, Sandlines: The Story of History (Líneas en la arena: el relato de la historia), largometraje en que niños de un poblado en las montañas cerca de Mosul recrean un siglo de historia iraquí, el cual fue estrenado en México en el Ficunam. El codirector es Julien Devaux.

Protección al equipo

El artista se dio cuenta durante el rodaje que los niños los protegían: había como una especie de consenso de que nadie nos iba a hacer daño por estar con niños .

Arquitecto de formación, conocido por sus performances, para Alÿs, el video es una herramienta inmediata y barata: la magia, quizá, de este rodaje en particular es que los niños empezaron a filmar. Sólo usé un fragmento de esa parte; sin embargo, los niños a partir del segundo rodaje querían ver por medio del ojo de la cámara y comenzaron a interactuar con nosotros como directores .

Francis Alÿs trabajó con un pequeño equipo de cinco personas, incluido el chofer de la pick-up. Después del primer rodaje el equipo regresó a México, sin embargo no podían alejarse mucho tiempo porque los niños cambian muy rápido. El segundo rodaje se hizo entre diciembre de 2018 y mayo de 2019.

En paralelo a la producción de videos Alÿs siempre trabaja una producción gráfica, en parte porque esta última le permite mantener una relación cotidiana con México, donde termina la obra, aunque también debido a que le permite producir películas sin presiones económicas. El artista cuenta con un pequeñísimo presupuesto en relación con lo que escucho de producciones de películas. No obstante, soy totalmente libre y si la película es un fracaso no importa. No tengo clientes, no hay un productor. Eso me deja mucha libertad en el momento de edición .